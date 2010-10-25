Украинцам не стоит надеяться на повышение качества услуг ЖКХ

На сегодняшний день невозможно повысить качество жилищно-коммунальных услуг, поскольку убытки данной отрасли превышают 1,2 млрд грн. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра по вопросам ЖКХ Григорий Семчук, пишет Лига. «Сегодня убытки в отрасли составляют более 1 млрд 200 млн грн, и, как не горько говорить, эти убытки растут», - отметил Семчук. Он добавил, что по сравнению с соответствующим периодом 2009 года убытки выросли на 22%. По его словам, дебиторская задолженность (долги предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. - Ред.) на предприятиях составляет 11,4 млрд грн, и с начала года она выросла на 3%; главный должник предприятий ЖКХ - население Украины. В то же время замминистра сообщил, что кредиторская задолженность (долги предприятий ЖКХ. - Ред.) на сегодняшний день достигла 14,4 млрд грн, темпы ее прироста с начала года составили 15,5%. По его словам теплокоммунэнерго должны за газ в этом году более 2,5 млрд грн, а долги за электроэнергию водопроводно-канализационного хозяйства составляют 1,2-1,3 млрд грн. «При такой экономике о каком-то техническом переоснащении, о повышении качества услуг тяжело говорить», - констатировал Семчук.