Япония направила средства на развитие экономики

Правительство Японии решило направить дополнительные средства в бюджет страны в размере около 62 миллиардов долларов – в качестве стимулирующей меры для развития экономики, страдающей от высокого курса национальной валюты йены. Дополнительный бюджет будет срочно внесён на рассмотрение парламента, сообщает Радио Свобода. В прошлом месяце японский кабинет уже направил на стимулирование экономики около 11,5 миллиардов долларов, стремясь предотвратить новый виток экономического спада. Новый пакет мер по стимулированию японской экономики направлен на расширение внутреннего спроса на товары и услуги, повышение деловой активности на региональном уровне, поддержку малого и среднего бизнеса.