НБУ: Экономический рост идет быстрее, чем ожидалось

Национальный банк Украины подвел итоги сентября и объявил, что экономический рост происходит темпами несколько выше ожидаемого и «несет позитивные сигналы для бизнес-среды до конца текущего года». По оценкам НБУ, прирост за 9 месяцев составляет около 5% к соответствующему периоду прошлого года, сообщает пресс-служба банка. В частности, существенно ускорился рост Индекса производства базовых отраслей - до 10,8% в сентябре в годовом измерении по сравнению с 1,4% в июле и 2% в августе. Рост за 9 месяцев ускорился до 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина - улучшение динамики растениеводства. Благодаря более позднему началу сбора урожая, рост сельскохозяйственного производства в сентябре составил около 14%, как следствие, падение за 9 месяцев замедлилось до -1,3% к аналогичному периоду прошлого года по сравнению с 4% за 8 месяцев. Повышение внешнего инвестиционного спроса обусловило высокие темпы роста промышленного производства - 10,8% за 9 месяцев по сравнению с прошлым годом и 10,2% в сентябре в годовом измерении. Незначительное восстановление деловой активности в Западной Европе и на Ближнем Востоке стимулировали рост металлургического производства на 14% в сентябре в годовом измерении, а спрос со стороны России способствовал динамичному наращиванию производства в машиностроении (32,9% за 9 месяцев по сравнению с прошлым годом). Стабильный рост реальной заработной платы (9.6% за 9 месяцев по сравнению с прошлым годом) поддерживает внутренний потребительский спрос и, в свою очередь, определяет динамику отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Прирост оборота розничной торговли за 9 месяцев составил +5.1% к прошлому году, а объема оказанных услуг - +0,8%. Внутренний инвестиционный спрос остается на низком уровне. Замедление роста капитальных расходов повлекло незначительное ухудшение динамики строительства. После прироста объемов производства в августе на 1,2% в годовом измерении, в сентябре состоялось их падения на 4,8%.