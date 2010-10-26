Иран готовится запустить АЭС в Бушере

Иран начал загружать ядерное топливо в реактор первой в стране атомной электростанции, построенной в городе Бушер на юге страны. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ. Сообщается, что в процедура осуществляется под наблюдением иранских и российских инженеров. Ожидается, что станция мощностью в 1000 мегаватт начнет вырабатывать электроэнергию до конца года, а подключена к энергосистеме Ирана будет в начале следующего года. Строительство атомной электростанции в Бушере продолжалось более 30 лет и завершилось в этом году при участии российских специалистов.