ЕБРР даст Украине кредит на 50 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украине кредит в размере 50 миллионов евро на развитие альтернативной энергетики. Как сообщает «Зеркало недели», деньги будут выделены в рамках программы USELS. Она предусматривает кредитования финансирование для украинских компаний, которые инвестируют в проекты по возобновляемым источника энергии. Так, программа предполагает займы в размере до 15 млн евро для финансирования производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии: воздуха, воды, солнца и биотоплива. Напомним, Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине с начала года 460 млн евро кредитных ресурсов. Львиная доля инвестиций пришлась на сектор сельского хозяйства.