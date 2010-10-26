Во избежание налогов предприниматель подарил здание стоимостью 1,5 млн грн

В Кировоградской области общество с ограниченной ответственностью подарило другому предприятию часть нежилого помещения, стоимость которого на момент продажи составляла более 1,5 млн грн. Такой подарок предприниматели сделали во избежание уплаты налогов, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Кировоградской области. В обмен на подарок ООО получило недостроенный объект, балансовая стоимость которого составляет 80 тыс. грн. В ходе проверки были установлены еще несколько фактов операций с недвижимостью, не отображенных в налоговой отчетности. По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Идет следствие.