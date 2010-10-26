«Укрзализныця» потеряла на льготниках 300 млн грн

За 9 месяцев 2010 года железными дорогами Украины перевезены пассажиры льготных категорий на сумму 400,34 млн грн. При этом получено компенсации лишь 106,408 млн грн, что составляет 26,6% от необходимой суммы. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе «Укрзализныци». В частности, «Укрзализныця» выполнила льготные перевозки, заказчиком которых являются областные госадминистрации, на сумму 254,384 млн грн, а получены компенсации за них 76,57 млн грн (30,1%). В то же время за перевозку студентов высших учебных заведений и учеников профессионально-технических учебных заведений получены компенсации на сумму 28,987 млн грн (24,4%) вместо 118,935 млн грн. При этом за перевозку детей в возрасте от 6 до 14 лет компенсации не получены вообще. Отметим, в соответствии с действующим законодательством Украины железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 годов и другим. По закону Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.