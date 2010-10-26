Московский аэропорт перестанет принимать советские самолеты

В будущем году «Внуково» прекратит принимать советские самолеты. Об этом заявил первый заместитель гендиректора аэропорта Виталий Ванцев, сообщают «Ведомости». Аэропорт также не будет принимать Ту-154М в ночное время. Это необходимо, чтобы снизить уровень шума. Ввести ограничения на шумящие самолеты раньше не позволяла экономика – «тушки» и «илы» активно использовались перевозчиками, но сейчас в парке авиакомпаний преобладают современные самолеты. Поэтому Минтранс и Росавиация готовят документ о запрете полетов старых лайнеров ночью. В других московских аэропортах - «Домодедово» и «Шереметьево» - ограничения на советские суда пока не вводятся, сообщили представители предприятий.