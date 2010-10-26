WOG разыграет автомобиль ко Дню автомобилиста

Грандиозный розыгрыш призов готовит ко дню автомобилиста сеть автозаправочных комплексов WOG. Главный приз – автомобиль Skoda Fabia от компании Еврокар. Участники акции также смогут выиграть холодильники, телевизоры, стиральные машины и другую бытовую технику. Для участия в розыгрыше достаточно быть зарегистрированным участником программы ПРАЙД от WOG. 5 сентября компания дала старт программе лояльности ПРАЙД, которая позволяет собирать бонусы на карточку при каждой покупке на АЗС WOG, а потом обменивать накопленные бонусы на топливо или товары в магазине. Розыгрыш призов состоится 29 октября. Специальная комиссия должна определить победителей акции путем произвольного компьютерного отбора номеров карточек зарегистрированных участников программы ПРАЙД. Кроме автомобиля Skoda Fabia и бытовой техники будут разыграны также две тысячи комплектов подарочных бонусов, когда на каждый выигранный номер карточки «Прайд» будет засчитано 500 бонусов. Информация о победителях будет обнародована на официальном сайте компании www.wog.ua до 5 ноября этого года. Сеть автозаправочных комплексов под ТМ WOG – одна из самых больших сетей АЗК на отечественном рынке нефтепродуктов. Автозаправочные комплексы WOG обеспечивают качественным топливом и предлагают необходимые услуги водителям на автодорогах государственного и международного значения, а также в больших городах Украины. На сентябрь 2010 года сеть АЗС, которые работают под ТМ WOG, состоит из 381 автозаправочной станции у 24 регионах Украины.