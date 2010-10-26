Каськив на этой неделе назовет источники поставок газа на LNG терминал

Определены источники поставок 10 млрд. куб сжиженного газа в морской терминал, который будет возведен на черноморском побережье Украины. Об этом заявил руководитель Рабочей группы по подготовке Национальных проектов Владислав Каськив. «Строительство на черноморском побережье терминала по приему сжиженного газа («LNG терминал») должно избавить Украину от монопольной энергозависимости, и поэтому его первоочередная реализация стала для нас приоритетом, - говорит Каськив, - к концу недели должен стать известным источник поставок сжиженного газа в Украину. Этот вопрос будет формализован в рамках конкретных межправительственных документов». Напомним, на заседании Комитета экономических реформ при Президенте Викторе Януковиче было представлено десять приоритетных национальных проектов, одним из которых стал проект «LNG терминал» - морской терминал по приему сжиженного природного газа.