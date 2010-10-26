Ревизия выявила 1960 страховых компаний без лицензий

При проведении комплексной ревизии бумажной информации в Государственном реестре финансовых учреждений, установлено отсутствие в реестре необходимой информации по 1960 лицензиям страховых компаний. Об этом сообщает Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг. Из 1584 обособленных подразделений страховых компаний только в 562 не было зафиксировано замечаний или нарушений. Все остальные внесены в реестр либо без номеров решений, с ошибками в датах (496 обособленных подразделения), либо на основании решения от 21 августа 2004 года, которое касалось выдачи страховщикам свидетельств о регистрации и не содержало подразделений (526 филиалов). По данным комиссии, на сегодня остаются нерешенными вопросы относительно легитимности внесения в госреестр финансовых учреждений 1022 обособленных подразделений страховых компаний, 301 подразделения кредитных союзов и 157 подразделений ломбардов. Ревизия также выявила также огромное количество ошибок, несоответствий, безосновательных внесений обособленных подразделений, пропажу дел по финансовым учреждениям и, как минимум, невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными лицами, работавшими в Госфинуслуг с 2004 по 2009 годы включительно, своих служебных обязанностей. О результатах проверки проинформирован президент и премьер-министр. По поручению премьера отрабатывается механизм выхода из сложившейся ситуации.