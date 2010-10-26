Беларусь на треть увеличит финансирование науки

Финансирование науки в Беларуси из средств государственного бюджета возрастет в 2011 году по сравнению с 2010-м на 30%. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Петр Витязь, передает БЕЛТА. Комментируя закон о бюджете на 2011 год, Петр Витязь отметил, что послабление налогообложения на прибыль и производителя в недостаточной степени активизирует развитие инновационной научной деятельности. В связи с этим в Белорусской академии наук заинтересованы и поднимают вопрос об уменьшении налоговой нагрузки на финансирование науки из внебюджетных источников. Витязь подчеркнул, что сейчас перед научными организациями республики стоит задача в полном объеме освоить средства, выделенные на развитие науки в 2010 году. Однако здесь есть определенные сложности, они касаются освоения средств на укрепление материально-технической базы.