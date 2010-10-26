Россия на 20 позиций коррупмированнее Украины - эксперты

Международная организация Transparency International опубликовала рейтинг стран по уровню коррупции. Наименее коррумпированной названа Дания, которая занимает первое место рейтинга. Украина заняла 134 место, Россия - 154, сообщает Немецкая волна. По сравнению с 2009 годом Украина по индексу коррупции поднялась со 146 места на 134. Она разделяет эту строчку с еще восемью странами среди которых - Азербайджан, Гондурас и Зимбабве. Индекс восприятия коррупции среди политиков и учреждений (Corruption Perception Index, CPI) рассчитывается по системе баллов от 0 (очень коррумпированная страна) до 10 (коррупции почти нет). Он рассчитывается по данным опросов экспертов и руководителей. В Украине этот индекс составляет 2,4 балла. На втором и третьем местах - Новая Зеландия и Сингапур. Германия заняла 15 место, опустившись на одну ступеньку по сравнению с 2009 годом. В Германии индекс восприятия коррупции составляет 7,9 балла. Россия занимает 154 строчку, разделяя ее с Таджикистаном. Среди стран бывшего СССР меньше всего коррупции в Эстонии - она на 26 месте с индексом CPI 6,5 балла. Всего три четверти стран, в которых проводилось исследование, имеют индекс восприятия коррупции ниже пяти баллов.