Европейский союз «воюет за каждую квоту» - Азаров

Европейский союз во время переговоров с Украиной о зоне свободной торговли «воюет за каждую квоту». Об этом на совещании по вопросам развития Виннитчины заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишут «Українські новини». «Мы сейчас ведем переговоры с Европейским союзом о создании зоны свободной торговли. Вы знаете, как они воюют за каждую квоту? Квоты нам устанавливают на любые товары, на сыр, там, на все абсолютно», - сказал Азаров. При этом премьер отметил, что каждая страна пытается защитить свой рынок. В данном контексте Азаров отметил важность повышения качества отечественной сельхозпродукции. «Нам надо думать о качестве, и очень серьезно думать», - подчеркнул Азаров. Он отметил, что повышение качества сельхозпродукции является важным условием для повышения ее конкурентоспособности на мировых рынках. Напомним, ранее заместитель министра экономики Валерий Пятницкий сообщил, что в ходе переговоров о зоне свободной торговли ЕС заблокировал Украине доступ на европейский рынок в сфере энергетики и транспорта.