Азаров займется созданием продуктовых рынков

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует создание в Киеве и Львове больших оптовых рынков продуктовых товаров. Об этом глава правительства заявил сегодня во время рабочего визита в Винницу. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. «Мы безусловно создадим сеть продуктовых рынков. Правительство приняло соответствующие решения, сейчас проходит процесс разработки проектно-сметной документации, и мы начнем их строить. Я думаю, что к маю-июню мы в Киеве и Львове два таких центра откроем», - сказал Азаров. При этом премьер уточнил, что такие оптовые рынки будут обеспечены необходимой инфраструктурой, в частности, складскими помещениями, холодильными установками и т.д.