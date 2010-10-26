Украина в ближайшее полугодие увеличит производство электроэнергии

Украина планирует в четвертом квартале 2010 года - первом квартале 2011 года увеличить производство электроэнергии на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009-2010 гг. - до 104,12 млрд. кВт/ч. Такие данные содержатся в материалах, подготовленных к заседанию коллегии Министерства топлива и энергетики Украины, посвященной прохождению осенне-зимнего отопительного периода (ОЗП) 2010-2011 гг., передает УНИАН. Рост производства министерство связывает с ожидаемым увеличением потребления электроэнергии металлургической и машиностроительной отраслями. За это период планируется удовлетворить спрос за счет производства электроэнергии атомными электростанциями (АЭС) в объеме 47,562 млрд. кВт/ч (IV кв. 2010 г. - 24,162 млрд. кВт/ч и I кв. 2011 г. – 23,4 млрд. кВт/ч), тепловыми электростанциями (ТЭС) – 40,529 млрд. кВт/ч (17,967 и 22,562), теплоэлектроцентралями – 6,772 млрд. кВт/ч (3,027 и 3,745), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 4,699 млрд. кВт/ч (2,422 и 2,277), блок-станциями – 4,558 млрд. кВт/ч (2,078 и 2,48). Согласно документу, прогнозный баланс мощности на ОЗП 2010-2011 гг. предполагает, что потребление электрической мощности в Украине составит 30,3 тыс. МВт. При ожидаемом потреблении мощности в работе будут находиться 63 пылеугольных энергоблока. При этом в холодном резерве должны находиться еще 8 пылеугольных блока, что позволит обеспечить как мобильный резерв, так и резерв на случай длительных аварийных ремонтов блоков ТЭС и АЭС. Как сообщалось, производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-сентябре 2010 года составило 135 млрд. 941,6 млн. кВт/ч, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2009 года.