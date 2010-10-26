Азаров намерен внедрить накопительную систему пенсионного страхования

Повышение пенсионного возраста украинцев станет возможным только после внедрения накопительной системы пенсионного страхования. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе сегодняшнего визита в Виннице, передает Зеркало недели . «Вопрос повышения пенсионного возраста будет на повестке дня после того, как заработает накопительная система пенсионного страхования, и касаться будет она тех, кто будет выходить на пенсию через 20-30 лет», — сказал Азаров. По его словам, на сегодняшний день главное — обеспечить наполнение Пенсионного фонда за счет «легальной выплаты заработной платы в полном объеме». «Оппоненты правительства сознательно искажают планы по проведению пенсионной реформы», - отметил глава Кабмина.