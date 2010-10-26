Лукашенко отменит «уравниловку» в зарплатах врачей

Зарплата врачей должна зависеть в первую очередь от их профессионального уровня. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. Глава государства подчеркнул, что в вопросе заработной платы врачей «не будет уравниловки». «Да, у нас есть пока проблемы с молодыми врачами. Нам надо подумать, как их еще поддержать, - отметил президент. - Не будем поддерживать молодого врача - не будет светил». «Есть и плохие, и хорошие (врачи. - ред.), но в большинстве своем у нас люди нормальные. Поэтому врачи плохими быть не могут, если для них созданы нормальные условия. Когда речь шла о заработной плате, мы долго думали, как платить. Но нельзя уравниловкой заниматься. Надо суперврачам платить суперзарплату, средним - среднюю, ну а тех, которые еще не подтянулись к этому, мы не можем уравнять со светилами. Этого нельзя делать», - сказал Александр Лукашенко.