Платежный баланс Украины вышел в плюс на $18,4 млрд

26 октября 2010, 17:38

Профицит платежного баланса Украины в январе-сентябре 2010 г., по предварительным данным, составил 6,441 млрд. долл. против 12,173 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года. Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ). По данным НБУ, за III квартал (июль-сентябрь) т.г. профицит платежный баланса составил 2,014 млрд. долл., в том числе, в сентябре – 1,241 млрд. долл. По данным Нацбанка, за январь-сентябрь т.г. текущий счет был сформирован с дефицитом 826 млн. долл., что на 30 млн. долл. меньше, чем за соответствующий период 2009 года. В том числе, за III квартал дефицит текущего счета составил 1,050 млрд. долл. «Ухудшение состояния текущего счета в ІІІ квартале предопределено ростом дефицита торговли товарами - до 2,8 млрд. дол… Основными факторами высокого дефицита торговли товарами выступали эффекты возобновления внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, укрепление реального эффективного курса гривни (с начала года - на 9,4%), а также очень высокие объемы импорта энергоносителей», - говорится в сообщении. НБУ отмечает, что уже третий месяц подряд, счет текущих операций является дефицитным, и в сентябре он был на уровне 259 млн. долл. Профицит счета капитального и финансового счета сохраняется на протяжении последних 6 месяцев. В сентябре 2010 года он составил 1,5 млрд. долл. и был обеспечен притоком капитала по долговым ценными бумагам государственного сектора и сохранением достаточно высоких объемов поступлений прямых иностранных инвестиций. В то же время НБУ отмечает значительное усиление спроса на валюту на наличном рынке. С начала года профицит капитального и финансового счетов достиг 7,3 млрд. долл., в то время как за 9 месяцев 2009 года дефицит составлял 11,3 млрд. долл. Чистые поступления прямых иностранных инвестиций в сентябре составили 567 млн. дол. Основным реципиентом выступал банковский сектор, который получил около 60% ПИИ. В целом с начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 3,6 млрд. долл., из которых в банковский сектор поступило 34%. Сальдо по кредитам и облигациям в сентябре было положительным на уровне 2,4 млрд. долл. благодаря значительному притоку по долговым привлечениям государственного сектора. В частности, правительство Украины привлекло 2 млрд. долл. за счет размещения еврооблигаций. Также в сентябре наблюдался чистый приток капитала по внутренним правительственным бумагам и НДС-облигациям на уровне 401 млн. долл. «В первую очередь этот приток был предопределен заинтересованностью нерезидентов в размещенных правительством в конце августа НДС-облигаций... Другим фактором выступает высокая ликвидность мировой финансовой системы в результате попытки развитых стран стимулировать свои экономики за счет монетарной экспансии», - констатируют в НБУ.

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