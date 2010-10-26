Генпрокуратура недовольна тем, как расследуются налоговые преступления

Генеральная прокуратура переориентировалась на выявление тяжких и особо тяжких преступлений об уклонении от уплаты налогов и обнаружила, что количество таких преступлений увеличилось до 45%. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Согласно сообщению, более половины от числа выявленных преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сняты с учета в Николаевской области, треть - в Кировоградской, четверть - в Днепропетровской и Черниговской областях. Своевременно не передавались в Генпрокуратуру и материалы проверок из ряда областей, в частности, из Винницкой, Кировоградской, Луганской, Запорожской, Закарпатской и в АР Крым На протяжении текущего года прокурорами отменено 255 незаконных решений об отказе в возбуждении уголовных дел с одновременным возбуждением, из которых в суд направлено 77 дел. Больше всего таких постановлений отменено прокуратурой г. Киева (63), Луганской (23), Львовской (25) и Донецкой областей (32). В прокуратуре отметили, что расследование дел о незаконном возмещении НДС следователями налоговой милиции требует дальнейшей активизации, поскольку в суд направлено лишь треть из имеющихся в производстве. Вообще не направлялись в суд при наличии такие дела следователями налоговой милиции в Ивано-Франковской, Кировоградской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и городе Севастополе. В течение 2010 года коррупционные преступления совершили 123 налоговики. Еще 162 должностных лица привлечены правоохранительными к ответственности за коррупционные правонарушения.