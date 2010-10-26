Азаров создаст в Украине запасы мяса, круп и сухого молока

Премьер-министр Украины Николай Азаров пригрозил чиновникам увольнениями за срывы закупок продовольствия в государственный резерв. Об этом он заявил сегодня в ходе визита в Винницкую область, сообщает пресс-служба правительства. По словам Азарова, Кабмин уже принял решение о закладке больших объемов сухого молочного порошка, мяса, зерна, круп в госрезерв. «Сейчас пойдет сезонное снижение производства молока, и нам нельзя допустить, чтобы у нас снова подскочили цены. Если наши чиновники не будут этого закупать, я просто выгоню их с работы. Я два месяца только тем и занимаюсь, что требую, чтобы они покупали, покупали, покупали», - сказал премьер-министр. Он отметил, что есть средства и необходимо создавать запасы. «Сейчас разобрались с долгами, есть деньги в стране и нужно создавать запасы», - сказал глава правительства. «Почему не смогли отреагировать на ажиотажный всплеск цен, который был спровоцирован? Потому что нечем было реагировать. Почему у нас цены подскочили? У государства должны быть возможности для реагирования, и мы обязательно сейчас создадим запасы продовольствия», - подчеркнул Азаров.