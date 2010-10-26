Вопрос «секонд-хендов» из Налогового кодекса убран - Тигипко

Вопрос, касающийся «секонд-хендов», сегодня снят с Налогового кодекса и перенесен для рассмотрения в Таможенный кодекс. Как передает УНИАН, об этом сообщил сегодня вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко на пресс-конференции в Донецке. Он объяснил, что данный вопрос вызвал очень серьезную социальную напряженность и больше характерен для рассмотрения его не в Налоговом, а в новом Таможенном кодексе. «Секонд- хенд» – это тяжелая ситуация. Потому что, с одной стороны, есть легкая промышленность, которая практически уничтожена…Ситуацию менять надо, но мы приняли решение – ввиду того, что очень многие люди занимаются этим бизнесом (секонд-хендом), многие покупают эти вещи, достаточно дешевые, мы приняли решение - и из Налогового кодекса эта позиция сейчас снята», - рассказал Тигипко. При этом он добавил, что эту проблему «мы будем рассматривать во время Таможенного кодекса, проводя консультации с производителями, с легкой промышленностью и с теми людьми, которые занимаются «секонд-хендом». Как сообщалось, в проекте Налогового кодекса предлагалось запретить импорт «секонд-хенда».