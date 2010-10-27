«Борисполь» перевез на 20% пассажиров больше

Международный аэропорт «Борисполь» за сентябрь 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастил все производственные показатели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи. Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 20,25% и составила 728 тыс пассажиров, количество перевезенного и обработанного груза увеличилось на 12,9% (2,652 тонны), количество вылетов выросло на 16,45% (9 230). Количество пассажиров, которые обслуживались в аэропорту в течение сентября 2010 года, составляет: на регулярных рейсах - 548 тыс. человек, на чартерных рейсах - 175 тыс. человек и на рейсах деловой авиации - 2,8 тыс. человек. Наибольший рост пассажиропотока по отношению к сентябрю прошлого года был зафиксирован на международных регулярных рейсах - перевезено 456 тыс. пассажиров. Прирост составляет почти 22%. На внутренних регулярных рейсах количество пассажиров в сентябре увеличилось по сравнению с 2009 годом на 16,79%. В течение этого месяца наибольшее количество пассажиров было зафиксировано на рейсах в Донецк - прирост составил 38,5% и во Львов - на 84%.