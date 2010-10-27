«Укртелеком» намерен добрать кредитов до 4 млрд грн

ОАО «Уктелеком» объявил тендер по отбору банков для привлечения двух кредитов на общую сумму 250 млн грн. Как сообщается в официальном объявлении оператора в системе раскрытии информации о государственных закупках, он намерен привлечь два «овердрафта»: с лимитом в 200 млн грн и с лимитом в 50 млн грн сроком до декабря 2011 года, сообщает «Интерфакс-Украина». Вскрытие предложений участников назначено на 23 ноября. Как сообщалось, обязательства «Укртелекома» на конец третьего квартала 2010 года составили 3 млрд 762,965 грн, сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 6%, а с аналогичным периодом 2009 года - на 12,7%. При этом задолженность по долгосрочным кредитам составляла 1,88 млрд грн, по краткосрочным - 316,54 млн грн. Задолженность «Укртелекома» по облигациям составила 439,3 млн грн. К тому же в октябре оператор начал размещение облигаций серий "J - K" на общую сумму 275 млн грн. По итогам девяти месяцев 2010 года «Укртелеком» сократил чистый убыток в 3,1 раза по сравнению с январем-сентябрем 2009 года - до 62,655 млн грн. При этом чистый доход вырос на 2,1% - до 5 млрд 74,02 млн грн, тогда как операционная прибыль упала на 41,5% - до 121,28 млн грн. На 28 декабря 2010 года назначен конкурс по продаже принадлежащих государству 92,79% акций национального оператора связи «Укртелеком». Начальная цена торгов составит 10,5 млрд грн. Фонд госимущества Украины рассчитывает выручить за компанию 11-12 млрд грн. Наиболее вероятными покупателями аналитики называют российское ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и группу «СКМ» (Донецк) Рината Ахметова.