В Китае начали разработку собственной космической станции

В Китае начались работы по созданию собственной космической станции, которая должна быть готова к 2020 году. Об этом объявил сегодня представитель китайской программы пилотируемых полетов, сообщает ИТАР-ТАСС. «Создание космической станции будет означать успешную реализацию трехэтапной программы пилотируемых полетов, а также подтолкнет развитие соответствующих технологий в Китае на новый уровень», - сказал он, уточнив, что станция будет готова к 2020 году, а ключевые технологии для ее запуска должны быть отработаны до 2016 года. Первый этап развития китайской программы пилотируемых полетов включал в себя запуск двух аппаратов с космонавтами на борту «Шэньчжоу-5» в 2003 году и «Шэньчжоу-6» в 2005 году. Второй этап, который реализуется в настоящее время, предусматривает выход космонавта в открытый космос, который состоялся в 2008 году, а также проведение первой стыковки аппаратов на орбите. В первой половине 2011 года Китай выведет на орбиту беспилотный космический модуль «Тяньгун-1». После этого при помощи модифицированного ракетоносителя будет запущен непилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-8», который и состыкуется с лабораторией. Все это позволит отработать технологии, необходимые для реализации третьего этапа - создания к 2020 году китайской космической станции.