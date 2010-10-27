НБУ опровергает заявление Тимошенко о выводе $18 млрд в оффшоры

Национальный банк Украины опровергает информацию, озвученную лидером ВО «Батьківщина» Юлией Тимошенко о выводе за 8 месяцев текущего года из Украины 18,2 млрд долл. в офшорные зоны. Об этом говорится в сообщении регулятора, размещенном на официальном сайте Нацбанка. По оценкам НБУ, непродуктивный отток капитала (объемы недополученной выручки за экспорт товаров и услуг, оплата за непоступивший импорт, платежи по фиктивным операциям с ценными бумагами) за первые 8 месяцев 2010 года составил 17 млн долл. В то же время, объемы непродуктивного оттока капитала в предыдущие года были значительно выше (6,9 млрд долл. в 2004 году, 3,5 млрд долл. – в 2005 году, 4,4 млрд долл. – в 2006 году, 5,3 млрд долл. – в 2007 году, 2,1 млрд долл. – в 2008 году) и существенно сократились с началом финансово-экономического кризиса (218 млн долл. в 2009 году). «Отметим также, что официальной статистикой регистрируется инвестирование капиталов резидентами Украины за границу. В частности, за 8 месяцев 2010 года объемы прямых иностранных инвестиций из Украины составили 681 млн долл. США, вложения резидентов в иностранные ценные бумаги – 16 млн долл. США, рост заграничных активов украинских банков (в виде депозитов за границей и предоставленных внешних кредитов) – 1,069 млрд долл. США», – говорится в сообщении НБУ. Однако природа и факторы этих потоков капитала существенно отличаются от непродуктивного оттока капитала, отмечают в Нацбанке.