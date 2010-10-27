Польша согласилась получать российский газ до 2022 года

Польское правительство утвердило соглашение с Россией об увеличении поставок газа на период до 2022 года. Подписание межправительственного соглашения ожидается на текущей неделе, сообщает Немецкая волна. Текст договоренности был парафирован в Москве 17 октября. Соглашение предусматривает увеличение объемов поставки газа в Польшу на 2 миллиарда кубометров в год. Если в 2010 году эта страна получит от России 9,7 миллиарда кубометров голубого топлива, то с 2012 года будет получать уже по 11 млрд. Поставки российского газа согласованы до 2022 года, а транзит газа по трубопроводу «Ямал - Европа» - до 2019. Соответствующее межправительственное соглашение должно быть подписано уже на этой неделе. AFP напоминает, что первый вариант российско-польского договора по газу, заключенный в январе, был оспорен Евросоюзом, который настаивал на том, чтобы к польскому участку газопровода имели доступ и другие операторы, как это предусмотрено европейскими правилами конкуренции. Однако «Газпром» заявил, что техническим оператором польского участка является польская газотранспортная система и заверил, что другие операторы также будут иметь к нему доступ.