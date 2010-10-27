Государство лишило «бютовца» крыльев

Хозсуд Луганской области обязал «Восточно-украинскую металлургическую компанию», вернуть в госсобственность 86,98% акций авиакомпании «Луганские авиалинии». Такое решение суд принял по иску Фонда госимущества, пишет «Дело». Кроме этого, ФГИ добился от компании, подконтрольной депутату Луганского облсовета от БЮТ Владимиру Рисухину, выплаты штрафа за невыполнение инвестобязательств. Дело о возвращении авиакомпании в госсобственность длится уже почти год. Еще в сентябре 2009 года этот же суд в Луганской области вернул акции компании государству. Бизнесмен данное решение опротестовал в Апелляционном суде. Однако в марте 2010 года высшая судебная инстанция отправила дело на повторное рассмотрение. В марте Высший хозяйственный суд отменил решение Апелляционного суда Луганской области, который в споре между Фондом госимущества и «Восточно-украинский металлургической компанией» встал на сторону бизнесмена. Дело было направлено обратно в Хозсуд Луганской области на повторное рассмотрение. Основной причиной иска Фонда госимущества к инвестору стало невыполнение инвестиционных обязательств, взятых при покупке предприятия в 2007 году. В частности ФГИ установил, что не выполнялся пункт о своевременные выплаты в местный и госбюджет. Кроме этого, у предприятия стала появляться задолженность по выплатам зарплаты. Также инвестор не вкладывал в предприятие средств и не погашал кредиторскую задолженность.