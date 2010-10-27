Азаров хочет побыстрее вывезти зерно

Правительство просит Верховную Раду безотлагательно принять законопроект об аукционной реализации квот на экспорт зерна. Об этом заявил премьер Николай Азаров, открывая заседание Кабмина, передает «Украинская правда» . По его словам, правительство получило письмо от Еврокомиссии, в котором признается право Украины устанавливать квоты на экспорт зерна. «Еврокомиссия только просит быстро реализовать прозрачный процесс предоставления квот. Именно так мы и действуем. Правительство решает вопрос об экспорте того зерна, которое уже загружено на суда, и обратилось к парламенту с просьбой принять как неотложный законопроект об аукционной реализации квот на экспорт зерна», - сказал премьер. «То есть мы предлагаем операторам зернового рынка прозрачный, честный, конкурентный механизм - пожалуйста, вот доступные сегодня квоты, соревнуйтесь за них на аукционе», - отметил Азаров. Вместе с тем он заявил, что вопрос продовольственной безопасности Украины намного шире. Азаров поручил Минэкономики и Министерству аграрной политики составить баланс продовольствия на 2011 год и на среднесрочную перспективу. «В этих балансах должны быть учтены мировые экспортные прогнозы, прогноз Министерства сельского хозяйства США, прогнозы соседних стран. Балансы станут основой государственных программ модернизации отечественного аграрного производства, потому что дефицит продовольствия в Украине - это нонсенс», - сказал премьер. Как известно, ранее министр аграрной политики Николай Присяжнюк заявил, что правительство продолжит квотирование экспорта зерна, которое действует до 31 декабря 2010, в случае угрозы продовольственной безопасности страны.