В сентябре средняя зарплата выросла на 3%

Правительство в сентябре повысило среднюю зарплату на 3%, до 2349 грн. Это позволило полностью перекрыть официальную инфляцию, пишет газета Коммерсантъ . Так, средняя заработная плата в Украине в минувшем месяце увеличилась на 69 грн – до 2349 грн, сообщили накануне в Госкомстате. Официальные оклады в среднем выросли на 3% и покрыли высокую инфляцию (2,9%) прошлого месяца – реальные доходы увеличились на 0,1%. К сентябрю 2009 года номинальные зарплаты выросли на 21,9%, а реальные – на 10,8%. В сфере сельского хозяйства зарплата выросла на 81 грн, в промышленности – на 70 грн, строительстве – на 57 грн, в торговле - на 5 грн. На протяжении двух последних месяцев оплата труда уменьшалась в финансовым секторе (-210 грн) и в госуправлении (-230 грн). В октябре-ноябре эксперты ожидают умеренные темпы роста зарплат, а в декабре – резкое ускорение до 2700 грн.