Азаров хочет внедрить электронный документооборот

Кабинет Министров Украины хочет посадить общепит на электронный документооборот и предоставить возможность предприятиям сохранять информацию с кассовых аппаратов в электронном виде. Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров, сообщает ЛігаБізнесІнформ . «Мы настроены на внедрение элементов электронного документооборота в сфере торговли, общественного питания и услуг», - сказал Азаров. «В частности, предлагается предоставить право субъектам хозяйствования самостоятельно определяться, в каком виде сохранять данные в регистраторов расчетных операций - в печатном или в электронном", - отметил он. По его словам, это позволит упростить условия ведения бизнеса, а также сократит расходы субъектов хозяйствования на закупку и хранение печатных контрольных лент. «Отдельные предприятия, особенно с крупными оборотами, для того, чтобы в течение трех лет сохранять ленты с кассовых аппаратов, вынуждены выделять специальные помещения с соответствующим температурным режимом. Расходы обязательно закладываются в товар», - пояснил Азаров.