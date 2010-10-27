Лугансктепловоз вернули в госсобственность

Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества расторгнул договор купли-продажи 76% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз» между фондом и компанией «Брянский машиностроительный завод» (Россия). Об этом говорится в решении суда, текстом которого располагают «Українські новини» . Кроме того, суд взыскал с Брянского машзавода 2,18 млн. гривен пени и 82 млн. гривен неустойки за невыполнение обязательств, предусмотренных договором. 21 сентября Хозсуд Киева удовлетворил иск Mantara Holding и отменил результаты конкурса по продаже 76% акций «Лугансктепловоза» Брянскому машиностроительному заводу. 15 июня ФГИ признал победителем конкурса по продаже 76% «Лугансктепловоза» Брянский машзавод, который предложил за данный актив 410 млн. гривен при стартовой цене 400 млн. гривен. Договор купли-продажи был подписан 26 июня. 1 сентября фонд предложил машзаводу расторгнуть договор купли-продажи, поскольку российская компания не оплатила покупку. «Лугансктепловоз» производит магистральные тепловозы, дизель-поезда, электропоезда постоянного и переменного тока, транспортеры, вагоны и оборудование для поездов пригородного сообщения и трамваев, а также горно-шахтное оборудования.