Кризис на рынке зерновых разрастается - УЗА

27 октября 2010, 13:19

Незаконное, по мнению Украинской зерновой ассоциации, блокирование около 30 суден с зерном на экспорт, ежедневные штрафы за простой в размере 170 тис. дол. и отсутствие какой-либо реакции со стороны должностных лиц вынуждает Ассоциацию вновь обратиться к руководителям государства. Так, 26 октября УЗА направила официальные письма на имя председателю Верховного Совета В. Литвину, премьер-министру Николаю Азарову, первому вице-премьер-министру Андрею Клюеву, советнику Президента Украины Виктору Слауте, министру агрополитики Николаю Присяжнюку, председателю Гостаможслужбы Игорю Калетнику и заместителю руководителя Главного юридического управления Аппарата Верховного Совета Украины Владимиру Милованову. Ассоциация в обращении предупреждает высших должностных лиц государства, что намерения правительства продавать квоты через аукционы будет иметь разрушительные последствия для рынка зерновых. К тому же, желание таким образом наполнить бюджет, противоречит обязательствам, взятым Украиной перед ВТО и в частности положениям статьи VIII ГАТТ 1994. УЗА обращает внимание на то, что сегодня распределение квот осуществляется в соответствии с Постановлением № 938 от 4.10.2010. Если же Кабинет Министров Украины решит ввести механизм продажи экспортных квот на аукционах, то предыдущее Постановление должно быть отменено. «В противном случае, возникнет ситуация существования двух взаимоисключающих механизмов распределения квот». Министерство экономики Украины 20 октября начало прием заявок от экспортеров на получение квот, отмечается в обращении. И распределение будет завершено 10 ноября текущего года. Украинская зерновая ассоциация убеждена, что «введение квотирования экспорта путем продажи квот через аукционы будет иметь крайне негативное влияние на национальные предприятия АПК и еще больше дестабилизирует рынок зерновых в Украине». «На сегодняшний день в украинских портах уже заблокирован экспорт около полумиллиона тонн зерновых», - отмечается в обращении. «Кроме того, был приостановлен процесс загрузки судов, начатый еще до 19 октября. Фактически же блокировать экспорт Государственная таможенная служба начала с 16 октября 2010 года». «Таким образом», - считает УЗА, «действия Государственной таможенной службы по блокированию экспорта зерна с 16 октября являются неправомерными. На сегодняшний день около трьох десятков судов, согласно ранее заключенным контрактам, заблокированы в портах Украины. По данным компаний - членов УЗА, штрафные санкции за простой судов в портах ежедневно составляют 170 тыс. долл. США». «Отсутствие конструктивной реакции на неоднократные обращения отраслевых ассоциаций АПК, нежелание встречаться с нами и выслушать нас, нежелание совместно анализировать проблемы АПК и разрабатывать решения по развитию отраслей, вынуждает нас обратиться к Президенту Украины во имя сохранения и развития АПК Украины», - отметил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

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