Украина собрала на 0,5 млн тонн зерна больше ожидаемого

Украина по состоянию на 26 октября собрала 39,5 миллиона тонн зерна, что почти на 9,2% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года. По даннымо МинАП, намолот кукурузы составил 10 миллионов тонн против почти 6 миллионов тонн на 26 октября 2009 года. Средняя урожайность этой культуры в настоящее время составляет 43,9 центнера с гектара против 47,1 центнера с гектара в прошлом году, передает «Зеркало недели» . Помимо этого, к 26 октября агрохозяйства собрали 6,8 миллиона тонн семян подсолнечника, что на 11,5% больше, чем на эту же дату прошлого года, а также 12,1 миллиона тонн сахарной свеклы (на 65% больше). Средняя урожайность этих культур составляет 16 центнера с гектара (против 15,4 центнера с гектара в 2009 году) и 295 центнера с гектара (300 центнера с гектара) соответственно. Правительство прогнозировало урожай зерна в Украине в 2010 году около 39 миллионов тонн против 46 миллионов тонн в 2009 году.