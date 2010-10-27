Украина предоставит 40% скидки на транзит венесуэльской нефти

Украина предоставит скидку в размере 20-40% на причальный сбор при транзите венесуэльской нефти в Республику Беларусь. Об этом сообщил министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко, передает УНИАН . «Скидка 20-40% на причальный сбор, который сейчас составляет 2,1 доллара. Скидка будет зависеть от объема», – заявил министр. По его словам, тариф на перевозку нефти по железной дороге остался неизменным – 0,27 доллара за 10 т/км. «По железной дороге одинаковая ставка с Беларусью – 0,27 доллара за 10 тонно-километров», – отметил Ефименко.