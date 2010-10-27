Украина сегодня подпишет договор о производстве ядерного топлива

Сегодня планируется подписание соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000. Соглашение подпишут между топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» и украинским государственным концерном «Ядерное топливо» в ходе заседания российско-украинского межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества, сообщает Интерфакс-Украина. Согласно сообщению ТВЭЛ, в документе стороны закрепят договоренности о том, что завод мощностью 400 тонн по урану в год может быть введен в эксплуатацию в 2013 году при условии «ускоренного выбора украинской стороной и утверждения в установленном порядке площадки для размещения предприятий разработки ТЭО и проекта». В ближайшее время стороны согласуют, подпишут и утвердят в атомных ведомствах двух стран укрупненный план мероприятий по реализации проекта, в котором украинская уполномоченная организация будет владеть пакетом 50%+1 акция. Кроме того, в соглашении должна быть отмечена важность своевременного получения лицензии и разрешений на строительство завода. В документе будет подтверждено намерение ТВЭЛ передать технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, обучать персонал, квалифицировать завод. ТВЭЛ обеспечит доступ украинских организаций к частичному финансированию проекта, а также подтверждает готовность поставлять на завод все недостающие до момента локализации компоненты и комплектующие ядерного топлива.