Начало газовой войны?

В департаменте информации газового холдинга сообщают, что объем поставок газа снижен на 100%, или на 90 млн куб. м газа в сутки. При этом объем транзита сохраняется в полном объеме - 300 млн куб. м в сутки. В то же время в официальном заявлении, подписанном Президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко 31 декабря 2008 года, содержиться просьба не сокращать поставки газа до окончания переговоров и настаивают на снижении цены на поставки газа и повышения цены транзита газа для европейских потребителей. 31 декабря 2008 года переговоры делегации "Нефтегаза"с представителями "Газпрома" закончились безрезультатно. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил при этом, что задолженность Украины за поставки газа так и не была погашена. Украинская сторона ответила отказом на предложение "Газпрома" о льготной цене поставок газа в следующем году, также констатировал он. "В этой ситуации "Газпром" с 10 утра 1 января в полном объеме прекратит поставки газа потребителям Украины - подчеркнул Председатель правления "Газпрома" Ночью 1 января 2009 года президент и премьер Украины сделали общее заявление относительно поставок и транзита российского природного газа. Текст заявления Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко приводим полностью: "Украина и Российская Федерация были и остаются стратегическими патрнерами во многих сферах, в частности энергетической. В течение длительного времени Украина надежно обеспечивает транзит природного газа в европейские страны. Мы ценим договоренности между нашими странами, достигнутыми президентами обоих государств, от 12 февраля 2008 года и взаимные обязательства, зафиксированные в меморандуме между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года, считаем их существенным шагом, направленным на улучшение взаимопонимания и практического сотрудничества в этой отрасли. Положения меморандума предусматривают, что при выполнении украинской стороной своих обязательств относительно расчетов за поставленный украинским потребителям природный газ с 1 января 2009 года будут установлены прямые долгосрочные отношения между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" о поставках газа в объемах, которые обеспечат его баланс для полного удовлетворения потебностей украинских потребителей без посредников. Меморандум также предусматривает поэтапный переход в течение трех лет к рыночным экономически обоснованным и взаимносогласованным ценам на российский природный газ для потребителей Украины и тарифов на его транзит через территориюУкраины. Украинская сторона 30 декабря 2008 года полностью рассчиталась с российской стороной за природный газ, полученый в текущем году. Таким образом, по состоянию на 1 января 2009 года Украина не имеет перед Российской Федерацией никаких задолженностей за природный газ. По нашим расчетам, сделанным на основании меморандума, в начале 2009 года цена на российский природный газ для Украины на украинско-российской границе должна составлять $201 за 1 тыс. куб.м, ставка транзита по территории Украины - не ниже $2 за 1 тыс. куб.м на 100 км расстояния. Предложенные Российской Федерацией условия о повышении цен на газ до $250 с учетом резкого падения мировых цен на нефть являются фактическим установлением для Украины среднеевропейской цены на природный газ. В то же время российская сторона предлагает сохранить ставку транзита $1,7, что больше чем вдвое ниже среднеевропейских показателей. Такой уровень транзитной ставки делает практически невозможной поддержание газотранспортной системы в надлежащем техническом состоянии. Мы продолжим переговоры с российскими партнерами на основании упомянутого меморандума. Однако поскольку до 1 января 2009 года договоренностей между украинской и российской сторонами не достигнуто, руководство Украины призывает российских партнеров придерживаться взаимных обязательств Украины и Российской Федерации относительно объемов транзита природного газа европейским потребителям и обеспечения баланса газа украинским потребителям по действующм на сегодняшний день ценовым параметрам. Коррекцию расчетов по взаимным обязательствам провести в соответствии с ценами на природный газ и его транзит, которые будут зафиксированы в итоговых документах по результатам упомянутых переговоров. Заявляем, что граждане Украины будут в дальнейшем обеспечены природным газом в необходимых для собственного потребления объемах. Ни одна украинская семья не ощутит осложнений, поскольку Украина имеет достаточные объемы газа в хранилищах, что позволит обеспечивать собственные потребности в течение длительного времени. Продолжение межправительственных переговоров относительно поставок российского природного газа не может быть и не будет поводом для ограничения предоставления коммунальных услуг для населения, прежде всего теплоснабжения. Еще раз заявляем, что Украина гарантирует технологическое обеспечение надежной и бесперебойной транспортировки российского природного газа в европейские страны через свою территорию. Призываем российскую сторону в духе стратегического партнерства и традиционных дружественных отношений между нашими странами приложить общие усилия для скорейшего завершения переговорного процесса о поставках и транзите российского природного газа. Текст заявления предоставлен агенством "Интерфакс-Украина"