Тигипко советует не бояться российских инвестиций

Украине не стоит бояться российских инвестиций. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко. «Я уверен, что российские предприятия могут быть нам очень хорошими партнерами. Не нужно ничего опасаться, необходимо думать о том, каким образом можно привлечь как можно больше инвесторов, в том числе и российских», - сказал Тигипко. Он также положительно оценил интенсификацию диалога между руководством Украины и России в последнее время: «такие постоянные контакты между президентами и премьер-министрами, безусловно, должны перерастать в качественные проекты». По словам Тигипко, есть широкие перспективы сотрудничества двух стран в сфере энергетики, высоких технологий и ряд других направлений. «Таких проектов может быть очень много, и не нужно опасаться того, что российские компании зайдут и захватят большую долю рынка», - отметил он. По словам Тигипко, все будет зависеть от качества работы регуляторов в стране. «Если есть сильный Национальный банк, то сколько бы инвесторов с иностранным капиталом не зашло, все равно он заставил их работать по правилам, которые нужны Украине», - заверил вице-премьер.