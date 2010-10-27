На Донетчине будут добывать сланцевый газ

В реализацию первого этапа проекта по добыче сланцевого газа в Донецкой области Украины будет вложено до $50 млн. Об этом сообщил исполнительный директор компании «ТНК-ВР» Герман Хан, пишет «Интерфакс-Украина». По словам Хана, такие инвестиции возможны после подписания меморандума о сотрудничестве с правительством Украины в рамках заседания комитета по экономическому сотрудничеству в Киеве в среду. Первый этап предусматривает бурение шести пробных скважин на каждом из участков, которые могут быть получены по сквозным лицензиям. В начале планируется бурение трех, а в случае получения результата - еще трех скважин. В целом же, по словам исполнительного директора, компания готова в течение 25 лет инвестировать в этот проект от 1,5 до 2 млрд долл.