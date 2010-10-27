Афганистан сократит производство героина вдвое из-за неурожая мака

Афганские наркосиндикаты могут недополучить в этом году нескольких тысяч тонн опия-сырца из-за поражения маковых плантаций неизвестным грибком. По прогнозам экспертов ООН, в нынешнем году урожай опиума не превысит 3600 тонн, тогда как в минувшую «страду» было собрано более 6900 тонн сырья для производства героина. Об этом сообщил сегодня глава таджикского агентства по контролю за наркотиками при президенте республики генерал-майор милиции Рустам Назаров, передает ИТАР-ТАСС. Назаров отметил, что правоохранительные структуры Таджикистана активизировали деятельность по борьбе с наркоторговцами. В частности, с начала года обезврежены 35 преступных группировок, имеющих транснациональные связи. Изъято 2652 тонны наркотиков, из которых на героин пришлось 646 килограммов. Оперативники АКН совместно с афганскими коллегами за январь-сентябрь уничтожили 12 лабораторий по производству героина в северных провинциях Афганистана, задержали 50 контрабандистов. Всего с начала года за наркоторговлю правоохранительными органами Таджикистана привлечены к уголовной ответственности 687 человек, в их числе 37 иностранцев - граждан Афганистана, Пакистана, Саудовской Аравии, РФ, Литвы, Киргизии, Украины.