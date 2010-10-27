Колесников смотрит онлайн-трансляции строительства еврообъектов

Вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис Колесников контролирует строительство объектов чемпионата в онлайн-режиме. Об этом рассказал журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, сообщили Главреду в Информационном центре «Украина-2012». «Когда я захожу в кабинет к Борису Колесникова, то вижу, что у него выведены все строительства на компьютер, и он в онлайн-режиме следит за ними», - сказал Тигипко. При этом он заявил, что высоко оценивает усилия господина Колесникова в подготовке Украины к еврочемпионату. «Очень хорошо, что вошли в график УЕФА, и теперь выполняем взятые обязательства, относительно реализации которых раньше были серьезные опасения. Считаю, что это личная заслуга Бориса Колесникова, поскольку именно он активно занимается вопросами Евро-2012», - подытожил Тигипко. Напомним, 2012 году Украина и Польша будут принимать финальную часть Чемпионата Европы по футболу.