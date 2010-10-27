Украина на продаже недр заработала 870 тыс. грн

Сегодня в Государственной геологической службе Украины состоялся второй аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами в 2010 году. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе Минприроды. В частности, из семи специальных разрешений, три предоставлялись на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и четыре - на добычу. Участки недр представлены известняком, каменным углем и питьевыми подземными водами. По итогам сегодняшних аукционных торгов удалось привлечь 869,88 тыс. грн. По информации председателя Государственной геологической службы Анатолия Безуха, в этом году запланировано проведение четырех-пяти аукционов, на которые будет выставлено около 50-60 объектов. Следующий, третий аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами, на который выставлен 21 участок, состоится 24 ноября 2010 г. Отметим, в этом году от продажи специальных разрешений на пользование недрами на аукционах, по состоянию на 15 октября 2010 г., в казну поступило 77,45 млн грн.