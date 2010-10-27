Украина хочет прокачивать 25 млн тонн российской нефти

Украина надеется, что соглашение с Россией о транзите нефти будет подписано в течение месяца. Об этом заявил журналистам министр топлива и энергетики Юрий Бойко, пишет УНИАН. Бойко также отметил, что на сегодняшний день обсуждается вопрос о транзите 25 млн тонн в год, и соглашение будет рассчитано на 5 лет. «Мы разговариваем с партнерами о том, чтобы увеличить транзит до 25 миллионов тонн и заключить соглашение на пять лет», - сказал министр. Напомним, 26 октября о скором подписании договора о транзите нефти заявил и первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев.