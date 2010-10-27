Товарооборот между Украиной и РФ составил 25 млрд долл. - Азаров

В этом году уровень двустороннего товарооборота между Россией и Украиной вырос на 84,3%. Об этом на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии заявил премьер-министр Николай Азаров, сообщили Главреду в пресс-службе Кабмина. «За восемь месяцев текущего года объем взаимной торговли товарами и услугами вырос на 84,3% и составлял более чем 25 млрд долларов США», - сказал Азаров. Премьер также заявил, что харьковские договоренность позволила снять напряжение в процессе обеспечения Украины природным газом и предоставили возможность высвободить дополнительные средства на модернизацию украинской газотранспортной системы. Кроме того, продолжается работа по расширению сотрудничества в отрасли судостроения, АПК, био- и нанотехнологий, а также в перестройке транспортной и промышленной инфраструктуры в рамках подготовки Украины к Евро-2012, а России - к зимней Олимпиаде-2012 в Сочи. «В целом хочу отметить, что работа нашего Комитета уже дает реальные результаты, которые воплощены в ту договоренность и контракты, которые подписываются между правительствами и субъектами ведения хозяйства», - подчеркнул Азаров. Напомним, сегодня, 27 октября, в Украину прибыла российская делегация во главе с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.