Гривна отвоевала у доллара копейку

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 7,9495 грн/долл. - с 7,9520 грн/долл. в предыдущий рабочий день, сообщает «Интерфакс-Украина». По словам операторов валютного рынка, рыночные котировки в финальной части торгов составили 7,9460-7,9530 грн/долл. Национальный банк Украины в среду в конце торгов вышел на рынок с продажей валюты по курсу 7,9480 грн/долл., а также заявил о готовности покупать по 7,9116 грн/долл. Отметим, с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,3% (с 7,9750 грн/долл.).