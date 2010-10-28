«Укртелеком» ограничил доступ для абонентов «Голден Телеком»

Компания «Укртелеком» ограничила доступ к своей сети для абонентов «Голден Телеком». Причиной такого действия стало незаключение договора последним. Об этом говорится в официальном заявлении «Укртелекома», поступившем в УНИАН . Как отмечается в заявлении, с 01.02.2010 года между «Укртелеком» и «Голден Телеком» нет договора о взаимосоединении. «Укртелеком» неоднократно предлагал оператору «Голден Телеком» заключить соответствующий договор. Предложенные коммерческие условия были абсолютно идентичные тем, которые применяются в договорах между «Укртелеком» и другими участниками рынка: «Киевстар», «МТС Украина», «Астелит» и другими. «Еще с марта 2010 года мы пытались решить вопрос на трехсторонних встречах с НКРС, «Голден Телеком» и «Укртелекомом», однако позитивный результат до сих пор не достигнут», - сказано в заявлении. По данным сообщения, оператор «Голден Телеком» отказался как от подписания договора, так и от проведения оплаты долга за предоставленные услуги на сумму свыше 14 млн грн. Последнее предложение от «Укртелекома» заключить договор предоставлено оператору 22 октября 2010 года. «Голден Телеком» был неоднократно предупрежден о возможности частичного ограничения услуг, однако никаких действий для приведения ситуации в правовое поле не употребил. «Таким образом, «Голден Телеком» практически не оставил никаких шансов «Укртелекому», кроме защиты своих интересов путем частичного ограничения бесплатного предоставления услуг», - отмечается в заявлении.