НБУ надеется на 4% роста ВВП

Рост ВВП Украины в третьем квартале 2010 года может составить 4%. Об этом на ежегодной конференции Международного рейтингового агентства Fitch Ratings сообщил член правления и исполнительный директор по экономическим вопросам Национального банка Украины Игорь Шумило, пишет «Интерфакс-Украина». «По нашим прогнозам, рост ВВП в третьем квартале составит 4%, что делает реальным ожидание 5-процентного роста по итогам года», - сказал Шумило. По его оценке, годовой рост ВВП будет не менее 4%, учитывая оживление на металлургическом рынке. Отметим, правительство Украины пока официально прогнозирует рост ВВП в 2010 году на 3,7% и его ускорение до 4,5% в следующем году, что совпадает с прогнозом Международного валютного фонда.