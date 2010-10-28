АЗС обеспечат эталонными мерками в целях защиты прав потребителей

Автозаправки обеспечат эталонными мерками ради защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба Госкомпредпринимательства. Комитет согласовал соответствующий проект постановления Кабинета Министров «О внесении изменений в Правила розничной торговли нефтепродуктами», сказано в сообщении. Так, отечественные АЗС обяжут установить эталонные мерки для проверки на точность топливораздаточных и маслораздаточные колонок. Подобное нововведение должно обеспечить право потребителей на достоверную и своевременную информацию о нефтепродуктах при их покупке. Реализация проекта постановления, по выводам экспертов Госкомпредпринимательства, улучшит деятельность предпринимателей и обеспечит надлежащий уровень защиты прав потребителей с учетом специфики деятельности АЗС.