У МВФ тоже есть предложения по Налоговому кодексу

Международный валютный фонд предлагает внести в проект Налогового кодекса ряд изменений. Об этом сегодня во время брифинга сообщила заместитель министра финансов Украины Татьяна Ефименко, передает УНИАН. «Прежде всего, МВФ обратил наше внимание на то, что наша попытка снижения налога на прибыль должна проходить в несколько ином режиме», - отметила она. Ефименко напомнила, что в проекте кодекса предусмотрено снижение ставки налога на прибыль в 2011 году с 25 до 19%. «Их предложения заключаются в том, чтобы снижение ставки налога на прибыль было не более, чем на 2 процентных пункта, - сказала она. - А в последующем МВФ предлагает проводить плавное снижение ставки налога ежегодно и к 2014 году выйти на ставку 16%. Фонд также предлагает изменить условия налоговых каникул. Предприятия, которые, согласно проекту НК, имеют право на каникулы, что предусматривает нулевую процентную ставку налога на прибыль, в течение 5 лет будут платить ставку по налогу 16%». Эксперты МВФ также предлагают увеличить годовой объем выручки для малых предприятий с предложенных 300 тыс. грн. до 500 тыс. грн. Кроме того, они поддерживают сокращенную систему налогообложения для юридических лиц с введением соответствующей планки выручки и предлагают рассмотреть вопрос повышения порога обязательной регистрации плательщиков НДС. Напомним, ВР планирует рассматривать проекты Налогового кодекса и государственного бюджета на 2011 год на следующей пленарной неделе – 2-5 ноября.