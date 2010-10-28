Еврокомиссия хочет все знать о договоренностях Польши по газу

Европейская комиссия требует от Польши предоставить проект нового газового соглашения с Россией. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии Марлен Холзнер, передает УНИАН. Еврочиновник выразила надежду, что польская власть предоставит текст согласованного с Россией нового газового соглашения, что позволит окончательно убедиться в том, отвечает ли этот документ нормам европейского законодательства. «Во всем мире вы не найдете ни одного юриста, который скажет, что договор в порядке, если не видел его», - сказала пресс-секретарь. Холзнер напомнила, что Еврокомиссия в июне этого года начала расследование возможного нарушения Польшей европейского законодательства в газовом договоре с Россией, который польское правительство утвердило еще в феврале 2010 года. «Это последний этап перед тем, как пойти в европейский суд», - сказала она, добавив, что польская власть должна быть заинтересована в предоставлении этого документа. Напомним, правительство Польши вчера, 27 октября, утвердило новый газовый договор с Россией, текст которого был согласован на переговорах в Москве 17 октября.